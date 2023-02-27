Santiago Gonzalez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Santiago Gonzalez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Santiago Gonzalez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Santiago Gonzalez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Santiago Gonzalez 10 Mayıs 2000 tarihinde doğmuştur. Arjantin,Peru uyrukludur.Gerçek adı da Santiago Andrés González şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Santiago Gonzalez Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Universidad César Vallejo futbol takımında oynamaktadır. Universidad César Vallejo takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Santiago Gonzalez'nin Universidad César Vallejo ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Santiago Gonzalez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Santiago Gonzalez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Santiago Gonzalez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Santiago Gonzalez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında CA Alvarado II

1 Temmuz 2021 yılında CA Alvarado

1 Ocak 2023 yılında César Vallejo

31 Aralık 2023 yılında CA Alvarado

Santiago Gonzalez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Santiago Gonzalez şuan Universidad César Vallejo takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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