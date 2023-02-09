Santiago Hezze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Santiago Hezze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Santiago Hezze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Santiago Hezze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Santiago Hezze 22 Ekim 2001 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Santiago Hezze Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Santiago Hezze, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Huracán futbol takımında oynamaktadır. CA Huracán takımına 3 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Santiago Hezze'nin CA Huracán ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Santiago Hezze Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Santiago Hezze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 5.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 5.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Santiago Hezze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Santiago Hezze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Ocak 2020 yılında Huracán

Santiago Hezze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Santiago Hezze şuan CA Huracán takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Santiago Hezze Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arjantin U23 takımında 18 numaralı formasıyla 26 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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