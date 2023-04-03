Santiago Hidalgo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Santiago Hidalgo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Santiago Hidalgo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Santiago Hidalgo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Santiago Hidalgo 17 Şubat 2005 tarihinde Santiago del Estero şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Santiago Hidalgo Massa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Santiago Hidalgo Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Universal Twenty Two yapmaktadır. Santiago Hidalgo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Independiente II futbol takımında oynamaktadır. CA Independiente II takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Santiago Hidalgo'nin CA Independiente II ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Santiago Hidalgo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Santiago Hidalgo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Santiago Hidalgo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Santiago Hidalgo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2023 yılında Indep'te II

Santiago Hidalgo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Santiago Hidalgo şuan CA Independiente II takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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