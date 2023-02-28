Santiago İrala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Santiago İrala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Santiago İrala adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Santiago İrala Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Santiago İrala 3 Ocak 1999 tarihinde Asunción şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Santiago Javier Irala Vera şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Santiago İrala Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Santiago İrala, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club General Caballero (JLM) futbol takımında oynamaktadır. Club General Caballero (JLM) takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Santiago İrala'nin Club General Caballero (JLM) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Santiago İrala Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Santiago İrala isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Santiago İrala Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Santiago İrala futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ağustos 2017 yılında FC Porto B

30 Haziran 2018 yılında Rubio Ñú

1 Temmuz 2018 yılında FC Porto B

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

25 Şubat 2020 yılında Plaza Colonia

1 Temmuz 2020 yılında Marítimo A23

1 Temmuz 2021 yılında Marítimo B

1 Ocak 2022 yılında Gen. Caballero

Santiago İrala Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Santiago İrala şuan Club General Caballero (JLM) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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