Santiago Kubiszyn kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Santiago Kubiszyn Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Santiago Kubiszyn adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Santiago Kubiszyn Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Santiago Kubiszyn 22 Eylül 2002 tarihinde San Antonio de Padua şehrinde doğmuştur. Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Santiago Kubiszyn Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SinLimites SM yapmaktadır. Santiago Kubiszyn, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Deportivo Morón futbol takımında oynamaktadır. Club Deportivo Morón takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Santiago Kubiszyn'nin Club Deportivo Morón ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Santiago Kubiszyn Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Santiago Kubiszyn isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Santiago Kubiszyn Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Santiago Kubiszyn futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Deportivo Merlo

31 Aralık 2022 yılında CD Morón U19

1 Ocak 2023 yılında CD Morón

Santiago Kubiszyn Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Santiago Kubiszyn şuan Club Deportivo Morón takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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