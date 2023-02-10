Santiago Laquidain kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Santiago Laquidain Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Santiago Laquidain adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Santiago Laquidain Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Santiago Laquidain 28 Temmuz 2001 tarihinde Mar del Plata şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Santiago Laquidain Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Santiago Laquidain, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Aldosivi futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Aldosivi takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Santiago Laquidain'nin Club Atlético Aldosivi ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Santiago Laquidain Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Santiago Laquidain isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Santiago Laquidain Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Santiago Laquidain futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Aldosivi II

1 Temmuz 2022 yılında Aldosivi

Santiago Laquidain Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Santiago Laquidain şuan Club Atlético Aldosivi takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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