Santiago Longo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Santiago Longo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Santiago Longo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Santiago Longo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Santiago Longo 1 Ocak 1998 tarihinde Freyre şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Santiago Longo Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Santiago Longo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Belgrano futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Belgrano takımına 6 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Santiago Longo'nin Club Atlético Belgrano ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Santiago Longo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Santiago Longo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Santiago Longo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Santiago Longo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Ocak 2020 yılında Belgrano

Santiago Longo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Santiago Longo şuan Club Atlético Belgrano takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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