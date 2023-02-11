Santiago Lopez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Santiago Lopez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Santiago Lopez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Santiago Lopez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Santiago Lopez 4 Aralık 1997 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Santiago López García şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Santiago Lopez Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Santiago Lopez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gimnasia y Esgrima de Mendoza futbol takımında oynamaktadır. Gimnasia y Esgrima de Mendoza takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Santiago Lopez'nin Gimnasia y Esgrima de Mendoza ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Santiago Lopez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Santiago Lopez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Santiago Lopez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Santiago Lopez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Hapoel Afula

30 Haziran 2016 yılında Bilinmiyor

1 Temmuz 2016 yılında CD Maipú II

30 Haziran 2017 yılında Bilinmiyor

1 Ocak 2018 yılında GyE Mendoza U19

1 Temmuz 2018 yılında GyE Mendoza

7 Şubat 2022 yılında Quilmes

31 Aralık 2022 yılında GyE Mendoza

Santiago Lopez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Santiago Lopez şuan Gimnasia y Esgrima de Mendoza takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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