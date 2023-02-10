Santiago Mele kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Santiago Mele Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Santiago Mele adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Santiago Mele Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Santiago Mele 6 Eylül 1997 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Uruguay,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Santiago Andrés Mele Castanero şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Santiago Mele Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Santiago Mele, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Unión futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Unión takımına 24 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Santiago Mele'nin Club Atlético Unión ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Santiago Mele Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/melesantiago25

http://instagram.com/santimele1/

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Santiago Mele Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Santiago Mele isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Santiago Mele Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Santiago Mele futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında CA Fénix

5 Eylül 2017 yılında Osmanlıspor

7 Eylül 2017 yılında Ankaragücü

16 Ocak 2018 yılında Osmanlıspor

23 Ocak 2018 yılında Lleida Esportiu

30 Haziran 2018 yılında Osmanlıspor

11 Ağu 2020 yılında Kulüpsüz

13 Ekim 2020 yılında Plaza Colonia

24 Ocak 2022 yılında CA Unión

31 Aralık 2023 yılında Plaza Colonia

Santiago Mele Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Santiago Mele şuan Club Atlético Unión takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Santiago Mele Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

CA Fénix (2011-2013)

Uruguay U20 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 27 maçta 0 gol atmıştır.

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