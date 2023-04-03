Santiago Mena kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Santiago Mena Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Santiago Mena adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Santiago Mena Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Santiago Mena 29 Ocak 2008 tarihinde doğmuştur. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Santiago Valentino Mena Hernández şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Santiago Mena Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Cerro Largo Futbol Club U19 futbol takımında oynamaktadır. Cerro Largo Futbol Club U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Santiago Mena'nin Cerro Largo Futbol Club U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Santiago Mena Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Santiago Mena Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Santiago Mena şuan Cerro Largo Futbol Club U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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