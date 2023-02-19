Santiago Milano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Santiago Milano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Santiago Milano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Santiago Milano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Santiago Milano 12 Şubat 2003 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Santiago Milano Larrosa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Santiago Milano Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Base Ltd yapmaktadır. Santiago Milano, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Montevideo City Torque futbol takımında oynamaktadır. Montevideo City Torque takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Santiago Milano'nin Montevideo City Torque ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Santiago Milano Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Santiago Milano isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Santiago Milano Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Santiago Milano futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2021 yılında Torque U19

1 Ocak 2022 yılında Mvd City Torque

Santiago Milano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Santiago Milano şuan Montevideo City Torque takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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