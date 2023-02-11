Santiago Monzon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Santiago Monzon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Santiago Monzon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Santiago Monzon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Santiago Monzon 20 Kasım 2002 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Santiago Ezequiel Monzón şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Santiago Monzon Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Santiago Monzon, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Estudiantes (Buenos Aires) futbol takımında oynamaktadır. CA Estudiantes (Buenos Aires) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Santiago Monzon'nin CA Estudiantes (Buenos Aires) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Santiago Monzon Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Santiago Monzon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Santiago Monzon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Santiago Monzon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Boca Juniors II

5 Şubat 2022 yılında Alajuelense U20

1 Temmuz 2022 yılında Sporting FC II

1 Ocak 2023 yılında Estudiantes BA

Santiago Monzon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Santiago Monzon şuan CA Estudiantes (Buenos Aires) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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