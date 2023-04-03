Santiago Morales kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Santiago Morales Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Santiago Morales adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Santiago Morales Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Santiago Morales 27 Ağustos 2001 tarihinde doğmuştur. Arjantin uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Santiago Morales Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Club Atlético Sarmiento (Junin) II futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Sarmiento (Junin) II takımına 4 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Santiago Morales'nin Club Atlético Sarmiento (Junin) II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Santiago Morales Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Santiago Morales futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2022 yılında Belgrano II
4 Ocak 2023 yılında CA Sarmiento II
Santiago Morales Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Santiago Morales şuan Club Atlético Sarmiento (Junin) II takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.
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