Santiago Moya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Santiago Moya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Santiago Moya adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Santiago Moya Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Santiago Moya 13 Haziran 2003 tarihinde González Catán şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Santiago Moya Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GMG yapmaktadır. Santiago Moya, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Independiente Rivadavia futbol takımında oynamaktadır. Independiente Rivadavia takımına 20 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Santiago Moya'nin Independiente Rivadavia ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Santiago Moya Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Santiago Moya isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Santiago Moya Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Santiago Moya futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Huracán II

1 Temmuz 2022 yılında Huracán

20 Ocak 2023 yılında Ind. Rivadavia

31 Aralık 2023 yılında Huracán

Santiago Moya Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Santiago Moya şuan Independiente Rivadavia takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Santiago Moya Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arjantin U20 takımında 13 numaralı formasıyla 26 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.