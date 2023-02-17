Santiago Moyano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Santiago Moyano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Santiago Moyano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Santiago Moyano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Santiago Moyano 23 Eylül 1997 tarihinde Villa del Totoral şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Antoliano Santiago Moyano şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Santiago Moyano Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Santiago Moyano, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Deportivo Maipú futbol takımında oynamaktadır. Club Deportivo Maipú takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Santiago Moyano'nin Club Deportivo Maipú ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Santiago Moyano Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Santiago Moyano isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Santiago Moyano Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Santiago Moyano futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Talleres II

1 Temmuz 2018 yılında Instituto AC

30 Haziran 2019 yılında Talleres II

1 Temmuz 2019 yılında Villa Dálmine

31 Aralık 2021 yılında Talleres II

14 Ocak 2022 yılında CD Maipú

31 Aralık 2022 yılında Talleres II

1 Ocak 2023 yılında CD Maipú

Santiago Moyano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Santiago Moyano şuan Club Deportivo Maipú takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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