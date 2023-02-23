Santiago Naveda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Santiago Naveda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Santiago Naveda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Santiago Naveda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Santiago Naveda 16 Nisan 2001 tarihinde Mexico City şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Santiago Naveda Lara şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Santiago Naveda Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini VS Sinergia yapmaktadır. Santiago Naveda, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Miedz Legnica futbol takımında oynamaktadır. Miedz Legnica takımına 9 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Santiago Naveda'nin Miedz Legnica ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Santiago Naveda Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/santi_naveda

http://www.instagram.com/santi_naveda/

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Santiago Naveda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Santiago Naveda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Santiago Naveda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Santiago Naveda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında CF América U17

1 Temmuz 2019 yılında CF América U20

1 Ocak 2021 yılında América

9 Ağustos 2022 yılında Miedz Legnica

30 Haziran 2023 yılında América

Santiago Naveda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Santiago Naveda şuan Miedz Legnica takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Santiago Naveda Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

La Herradura FC (2006-2013)

Meksika U18 takımında 6 numaralı formasıyla 19 Nisan 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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