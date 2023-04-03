Santiago Nunez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Santiago Nunez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Santiago Nunez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Santiago Nunez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Santiago Nunez 29 Nisan 2000 tarihinde Roque Pérez şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Santiago Misael Núñez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Santiago Nunez Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Santiago Nunez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Estudiantes de La Plata II futbol takımında oynamaktadır. Club Estudiantes de La Plata II takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Santiago Nunez'nin Club Estudiantes de La Plata II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Santiago Nunez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Santiago Nunez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Santiago Nunez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Santiago Nunez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Estudiantes II

Santiago Nunez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Santiago Nunez şuan Club Estudiantes de La Plata II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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