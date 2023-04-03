Santiago Pedrazzini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Santiago Pedrazzini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Santiago Pedrazzini adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Santiago Pedrazzini Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Santiago Pedrazzini 4 Nisan 2004 tarihinde Sorengo şehrinde doğmuştur. İsviçre uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Santiago Pedrazzini Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Team Ticino U18 futbol takımında oynamaktadır. Team Ticino U18 takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Santiago Pedrazzini'nin Team Ticino U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Santiago Pedrazzini Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Santiago Pedrazzini futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Team Ticino U18
Santiago Pedrazzini Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Santiago Pedrazzini şuan Team Ticino U18 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?FC Rapid Lugano, FC Lugano
Santiago Pedrazzini Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
İsviçre U16 takımında 13 numaralı formasıyla 24 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.
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