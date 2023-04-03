Santiago Perez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Santiago Perez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Santiago Perez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Santiago Perez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.