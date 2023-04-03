Santiago Perez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Santiago Perez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Santiago Perez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Santiago Perez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Santiago Perez 25 Ağustos 2002 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Santiago Ariel Pérez şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Santiago Perez Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Santiago Perez, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Club Atlético Central Córdoba (SdE) II futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Central Córdoba (SdE) II takımına 10 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Santiago Perez'nin Club Atlético Central Córdoba (SdE) II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Santiago Perez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Santiago Perez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
10 Temmuz 2022 yılında C. Córdoba II
Santiago Perez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Santiago Perez şuan Club Atlético Central Córdoba (SdE) II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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