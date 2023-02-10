Santiago Pierotti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Santiago Pierotti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Santiago Pierotti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Santiago Pierotti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Santiago Pierotti 3 Nisan 2001 tarihinde Pilar şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Santiago Daniel Pierotti şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Santiago Pierotti Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Santiago Pierotti, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Colón futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Colón takımına 18 Haziran 2019 tarihinde katılmıştır. Santiago Pierotti'nin Club Atlético Colón ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Santiago Pierotti Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Santiago Pierotti isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.70 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Santiago Pierotti Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Santiago Pierotti futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Haziran 2019 yılında CA Colón

Santiago Pierotti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Santiago Pierotti şuan Club Atlético Colón takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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