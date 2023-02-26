Santiago Ramirez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Santiago Ramirez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Santiago Ramirez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Santiago Ramirez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Santiago Ramirez 12 Mart 1998 tarihinde Paysandú şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Santiago Ramón Ramírez Debali şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Santiago Ramirez Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Scoutfutbol yapmaktadır. Santiago Ramirez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Guayaquil City FC futbol takımında oynamaktadır. Guayaquil City FC takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Santiago Ramirez'nin Guayaquil City FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Santiago Ramirez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Santiago Ramirez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

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Santiago Ramirez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Santiago Ramirez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Danubio FC

26 Ocak 2018 yılında Maldonado

30 Haziran 2018 yılında Danubio FC

1 Temmuz 2018 yılında Bilinmiyor

1 Ağustos 2019 yılında Central

6 Mart 2021 yılında Villa Española

15 Şubat 2022 yılında La Luz

3 Ocak 2023 yılında Guayaquil City

Santiago Ramirez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Santiago Ramirez şuan Guayaquil City FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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