Santiago Ramos Mingo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Santiago Ramos Mingo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Santiago Ramos Mingo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Santiago Ramos Mingo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Santiago Ramos Mingo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Santiago Ramos Mingo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Santiago Ramos Mingo

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Santiago Ramos Mingo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Santiago Ramos Mingo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Santiago Ramos Mingo 21 Kasım 2001 tarihinde Córdoba şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Santiago Ramos Mingo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Santiago Ramos Mingo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Defensa y Justicia futbol takımında oynamaktadır. Defensa y Justicia takımına 5 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Santiago Ramos Mingo'nin Defensa y Justicia ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Santiago Ramos Mingo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/santiramosmingo/

Santiago Ramos Mingoboyu ve yaşı kaç

Santiago Ramos Mingo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Santiago Ramos Mingo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Santiago Ramos Mingo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Santiago Ramos Mingo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Boca Juniors II

4 Şubat 2020 yılında Barcelona B

18 Temmuz 2022 yılında OH Leuven

5 Ocak 2023 yılında Defensa

31 Aralık 2023 yılında OH Leuven

Santiago Ramos Mingo kimdir

Santiago Ramos Mingo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Santiago Ramos Mingo şuan Defensa y Justicia takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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Santiago Ramos Mingo nereli

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