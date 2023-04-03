Santiago Razzeto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Santiago Razzeto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Santiago Razzeto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Santiago Razzeto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Santiago Razzeto 5 Nisan 2001 tarihinde doğmuştur. Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Santiago Razzeto Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Belgrano de Córdoba II futbol takımında oynamaktadır. Belgrano de Córdoba II takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Santiago Razzeto'nin Belgrano de Córdoba II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Santiago Razzeto Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Santiago Razzeto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

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1 Ocak 2022 yılında Belgrano II

Santiago Razzeto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Santiago Razzeto şuan Belgrano de Córdoba II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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