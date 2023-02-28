Santiago Rebagliati kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Santiago Rebagliati Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Santiago Rebagliati kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Santiago Rebagliati ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Santiago Rebagliati kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Santiago Rebagliati Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Santiago Rebagliati kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Santiago Rebagliati Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Santiago Rebagliati adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Santiago Rebagliati Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Santiago Rebagliati 1 Ağustos 1996 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Peru,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Santiago Edgardo Rebagliati Patroni şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Santiago Rebagliati Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Domenica Sports Argentina yapmaktadır. Santiago Rebagliati, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Alianza Atlético Sullana futbol takımında oynamaktadır. Alianza Atlético Sullana takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Santiago Rebagliati'nin Alianza Atlético Sullana ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Santiago Rebagliati Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/SantiagoReba96

http://www.instagram.com/santiago.reba/

Santiago Rebagliati Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Santiago Rebagliati isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Santiago Rebagliati Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Santiago Rebagliati futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Sport. Cristal

1 Ocak 2017 yılında Dep. Municipal

15 Ağustos 2017 yılında Sport. Cristal

15 Nisan 2018 yılında UTC

30 Ağustos 2018 yılında Sport. Cristal

31 Ağustos 2018 yılında Sanluqueño B

31 Aralık 2018 yılında Sport. Cristal

10 Ocak 2019 yılında Unión Comercio

10 Temmuz 2019 yılında U. San Martín

1 Ocak 2022 yılında Ayacucho FC

1 Ocak 2023 yılında Alianza Atl.

Santiago Rebagliati kimdir

Santiago Rebagliati Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Santiago Rebagliati şuan Alianza Atlético Sullana takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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Santiago Rebagliati nereli

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