Santiago Reis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Santiago Reis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Santiago Reis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Santiago Reis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Santiago Reis 9 Mayıs 2003 tarihinde Matosinhos şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Santiago Maria Vaz Magalhães Reis şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Santiago Reis Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Santiago Reis, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Leixões SC A23 futbol takımında oynamaktadır. Leixões SC A23 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Santiago Reis'nin Leixões SC A23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Santiago Reis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Santiago Reis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Leixões U19
1 Temmuz 2022 yılında Leixões A23
Santiago Reis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Santiago Reis şuan Leixões SC A23 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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