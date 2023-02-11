Santiago Rinaudo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Santiago Rinaudo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Santiago Rinaudo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Santiago Rinaudo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Santiago Rinaudo 14 Nisan 1998 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Santiago Tomas Rinaudo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Santiago Rinaudo Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Santiago Rinaudo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Racing futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Racing takımına 1 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Santiago Rinaudo'nin Club Atlético Racing ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Santiago Rinaudo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Santiago Rinaudo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Santiago Rinaudo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Santiago Rinaudo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Racing (Cba)

Santiago Rinaudo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Santiago Rinaudo şuan Club Atlético Racing takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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