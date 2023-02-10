Santiago Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Santiago Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Santiago Rodriguez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Santiago Rodriguez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Santiago Rodriguez 23 Ağu 1997 tarihinde San Luis şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Aslen Arjantin,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Santiago Alejandro Rodríguez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Santiago Rodriguez Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gustavo Lescovich yapmaktadır. Santiago Rodriguez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Instituto AC Córdoba futbol takımında oynamaktadır. Instituto AC Córdoba takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Santiago Rodriguez'nin Instituto AC Córdoba ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Santiago Rodriguez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Santiago Rodriguez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Santiago Rodriguez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Santiago Rodriguez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Estudiantes SL

30 Eylül 2020 yılında Almagro

31 Aralık 2021 yılında Estudiantes SL

3 Ocak 2022 yılında Instituto AC

31 Aralık 2022 yılında Estudiantes SL

1 Ocak 2023 yılında Instituto AC

Santiago Rodriguez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Santiago Rodriguez şuan Instituto AC Córdoba takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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