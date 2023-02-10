Santiago Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Santiago Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Santiago Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Santiago Rodriguez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Santiago Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Santiago Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Santiago Rodriguez

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Santiago Rodriguez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Santiago Rodriguez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Santiago Rodriguez 23 Ağu 1997 tarihinde San Luis şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Aslen Arjantin,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Santiago Alejandro Rodríguez şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Santiago Rodriguez Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gustavo Lescovich yapmaktadır. Santiago Rodriguez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Instituto AC Córdoba futbol takımında oynamaktadır. Instituto AC Córdoba takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Santiago Rodriguez'nin Instituto AC Córdoba ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Santiago Rodriguezboyu ve yaşı kaç

Santiago Rodriguez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Santiago Rodriguez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Santiago Rodriguez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Santiago Rodriguez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Estudiantes SL

30 Eylül 2020 yılında Almagro

31 Aralık 2021 yılında Estudiantes SL

3 Ocak 2022 yılında Instituto AC

31 Aralık 2022 yılında Estudiantes SL

1 Ocak 2023 yılında Instituto AC

Santiago Rodriguez kimdir

Santiago Rodriguez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Santiago Rodriguez şuan Instituto AC Córdoba takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Santiago Rodriguez nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son Haberler
Gonzalo Bettini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gonzalo Bettini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gonzalo Bettini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gonzalo Bettini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Franco Quinteros kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Franco Quinteros Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Franco Quinteros kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Franco Quinteros Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Franco Sbuttoni kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Franco Sbuttoni Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Franco Sbuttoni kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Franco Sbuttoni Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Çok Okunanlar
Enkaz altında 101 saat sonra ulaşılan iki kız kardeş ekiplerden istediği müzik şoke etti! 15 yaşındaki genç kız bakın hangi şarkıyı çalmasını istedi!
Enkaz altında 101 saat sonra ulaşılan iki kız kardeş ekiplerden istediği müzik şoke etti! 15 yaşındaki genç kız bakın hangi şarkıyı çalmasını istedi!
Enkaz altında ulaşılan genç kızın ilk istediği Zeynep Bastık'ın Gülbeyaz Gül şarkısı oldu! Peki Gülbeyaz Gül şarkı sözleri nedir?
Enkaz altında ulaşılan genç kızın ilk istediği Zeynep Bastık'ın Gülbeyaz Gül şarkısı oldu! Peki Gülbeyaz Gül şarkı sözleri nedir?
Gaziantep'te 94 saat sonra gelen mucize! Enkaz altında namaz kıldı, idrarını içip hayatta kaldı
Gaziantep'te 94 saat sonra gelen mucize! Enkaz altında namaz kıldı, idrarını içip hayatta kaldı
AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'ın acı günü: Depremde 11 yakını hayatını kaybetti
AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'ın acı günü: Depremde 11 yakını hayatını kaybetti
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Pendikspor, Boluspor'u deplasmanda mağlup etti! Boluspor 1-3 Pendikspor | MAÇ SONUCU
Pendikspor, Boluspor'u deplasmanda mağlup etti! Boluspor 1-3 Pendikspor | MAÇ SONUCU
Yorumlananlar
Duayen gazeteci Uğur Dündar'ın acı günü! Kız kardeşi Gülten yaşamını yitirdi
Duayen gazeteci Uğur Dündar'ın acı günü! Kız kardeşi Gülten yaşamını yitirdi
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?