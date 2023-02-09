Santiago Rojas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Santiago Rojas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Santiago Rojas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Santiago Rojas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Santiago Rojas 5 Nisan 1996 tarihinde Luque şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Aslen Paraguay uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Santiago Gerardo Rojas López şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Santiago Rojas Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EagleEye yapmaktadır. Santiago Rojas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Tigre futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Tigre takımına 15 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Santiago Rojas'nin Club Atlético Tigre ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Santiago Rojas Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Santiago Rojas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Santiago Rojas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Santiago Rojas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Nacional

15 Ocak 2023 yılında Tigre

Santiago Rojas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Santiago Rojas şuan Club Atlético Tigre takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Santiago Rojas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Paraguay takımında 22 numaralı formasıyla 2 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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