Santiago Selmani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Santiago Selmani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Santiago Selmani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Santiago Selmani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Santiago Selmani 22 Ocak 2002 tarihinde Fushë-Krujë şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Santiago Selmani Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Santiago Selmani, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KS Kastrioti futbol takımında oynamaktadır. KS Kastrioti takımına 15 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Santiago Selmani'nin KS Kastrioti ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Santiago Selmani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Santiago Selmani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Santiago Selmani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Santiago Selmani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Eylül 2019 yılında KF Iliria

17 Ocak 2020 yılında KF Laçi U19

17 Temmuz 2021 yılında KF Teuta U21

15 Ocak 2022 yılında KS Kastrioti

Santiago Selmani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Santiago Selmani şuan KS Kastrioti takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Akademia e Futbollit (03/2016-10/2016), KF Iliria Fushë Krujë (10/2016-2018), Akademia e Futbollit (2018-2019)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.