Santiago Silva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Santiago Silva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Santiago Silva kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Santiago Silva ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Santiago Silva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Santiago Silva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Santiago Silva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Santiago Silva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Santiago Silva adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Santiago Silva Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Santiago Silva 26 Ağustos 1990 tarihinde Artigas şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Uruguay,Peru uyrukludur.Gerçek adı da Santiago Silva Gerez şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Santiago Silva Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Santiago Silva, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Garcilaso futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Garcilaso takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Santiago Silva'nin Deportivo Garcilaso ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Santiago Silva Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/santisilva613/

Santiago Silva Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Santiago Silva isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Santiago Silva Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Santiago Silva futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Danubio FC

22 Temmuz 2011 yılında Peñarol

1 Ocak 2014 yılında U. San Martín

31 Aralık 2014 yılında Peñarol

22 Eylül 2015 yılında CA Cerro

1 Ocak 2016 yılında Sport. Cristal

31 Ocak 2017 yılında CD América

17 Ocak 2018 yılında U. Concepción

1 Ağustos 2018 yılında Progreso

7 Ocak 2019 yılında César Vallejo

1 Ocak 2020 yılında Atlante

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

7 Ocak 2021 yılında César Vallejo

7 Temmuz 2022 yılında Dep. Binacional

31 Aralık 2022 yılında César Vallejo

1 Ocak 2023 yılında Dep. Garcilaso

Santiago Silva kimdir

Santiago Silva Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Santiago Silva şuan Deportivo Garcilaso takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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Santiago Silva nereli

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