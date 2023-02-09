Santiago Simon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Santiago Simon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Santiago Simon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Santiago Simon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Santiago Simon 13 Haziran 2002 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Santiago Simon Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Scorefutbol yapmaktadır. Santiago Simon, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA River Plate futbol takımında oynamaktadır. CA River Plate takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Santiago Simon'nin CA River Plate ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Santiago Simon Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Santiago Simon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 6.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 6.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Santiago Simon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Santiago Simon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında River Plate II

1 Temmuz 2021 yılında River Plate

Santiago Simon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Santiago Simon şuan CA River Plate takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Santiago Simon Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arjantin U17 takımında 17 numaralı formasıyla 22 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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