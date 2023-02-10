Santiago Solari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Santiago Solari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Santiago Solari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Santiago Solari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Santiago Solari 19 Ocak 1998 tarihinde San Luis şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Santiago Germán Solari Ferreyra şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Santiago Solari Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Santiago Solari, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Defensa y Justicia futbol takımında oynamaktadır. Defensa y Justicia takımına 23 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Santiago Solari'nin Defensa y Justicia ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Santiago Solari Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Santiago Solari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 475 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 475 Bin € kadar çıkmıştır.

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Santiago Solari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Santiago Solari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Juv. Unida (SL)

16 Şubat 2021 yılında Atlanta

31 Aralık 2021 yılında Juv. Unida (SL)

6 Ocak 2022 yılında GyE Mendoza

31 Aralık 2022 yılında Juv. Unida (SL)

23 Ocak 2023 yılında Defensa

Santiago Solari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Santiago Solari şuan Defensa y Justicia takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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