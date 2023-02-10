Santiago Toloza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Santiago Toloza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Santiago Toloza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Santiago Toloza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Santiago Toloza 28 Ekim 2002 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Santiago Federico Toloza şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Santiago Toloza Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SP yapmaktadır. Santiago Toloza, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Arsenal Fútbol Club futbol takımında oynamaktadır. Arsenal Fútbol Club takımına 7 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Santiago Toloza'nin Arsenal Fútbol Club ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Santiago Toloza Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Santiago Toloza isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Santiago Toloza Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Santiago Toloza futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Talleres II

1 Ocak 2023 yılında CA Talleres

7 Ocak 2023 yılında Arsenal Sarandí

31 Aralık 2023 yılında CA Talleres

Santiago Toloza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Santiago Toloza şuan Arsenal Fútbol Club takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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