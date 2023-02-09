Santiago Trellez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Santiago Trellez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Santiago Trellez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Santiago Trellez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Santiago Trellez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Santiago Trellez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Santiago Trellez

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Santiago Trellez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Santiago Trellez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Santiago Trellez 17 Ocak 1990 tarihinde Medellín şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Kolombiya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Santiago Tréllez Vivero şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Santiago Trellez Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Silvio Sandri yapmaktadır. Santiago Trellez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Esporte Clube Vitória futbol takımında oynamaktadır. Esporte Clube Vitória takımına 4 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Santiago Trellez'nin Esporte Clube Vitória ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Santiago Trellez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/santitrellez7/

Santiago Trellezboyu ve yaşı kaç

Santiago Trellez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Santiago Trellez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.30 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Santiago Trellez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Santiago Trellez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Flamengo U20

1 Nisan 2008 yılında Vélez U20

1 Ocak 2010 yılında River Plate U20

1 Ocak 2011 yılında Indep. Medellín

1 Temmuz 2012 yılında San Luis

1 Temmuz 2013 yılında Chiapas FC

2 Temmuz 2013 yılında Monarcas Morelia

15 Ocak 2014 yılında Atl. Nacional

31 Aralık 2014 yılında Monarcas Morelia

19 Ocak 2015 yılında Libertad

30 Haziran 2015 yılında Monarcas Morelia

1 Temmuz 2015 yılında Arsenal Sarandí

15 Ocak 2016 yılında CD La Equidad

21 Şubat 2017 yılında Deportivo Pasto

17 Temmuz 2017 yılında EC Vitória

29 Ocak 2018 yılında São Paulo

16 Ocak 2019 yılında Internacional

31 Aralık 2019 yılında São Paulo

26 Mart 2021 yılında Sport Recife

31 Aralık 2021 yılında São Paulo

4 Mart 2022 yılında EC Vitória

Santiago Trellez kimdir

Santiago Trellez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Santiago Trellez şuan Esporte Clube Vitória takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Santiago Trellez nereli

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