Santiago Ubeda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Santiago Ubeda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Santiago Ubeda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Santiago Ubeda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Santiago Ubeda 6 Nisan 1996 tarihinde San Rafael şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Santiago Ubeda Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Santiago Ubeda, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Deportivo Morón futbol takımında oynamaktadır. Club Deportivo Morón takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Santiago Ubeda'nin Club Deportivo Morón ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Santiago Ubeda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Santiago Ubeda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Santiago Ubeda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Santiago Ubeda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2018 yılında Ind. Rivadavia

7 Ekim 2020 yılında Sol de América

1 Ocak 2022 yılında CD Morón

31 Aralık 2022 yılında Sol de América

1 Ocak 2023 yılında CD Morón

Santiago Ubeda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Santiago Ubeda şuan Club Deportivo Morón takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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