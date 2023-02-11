Santiago Valenzuela kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Santiago Valenzuela Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Santiago Valenzuela adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Santiago Valenzuela Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Santiago Valenzuela 23 Eylül 2001 tarihinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Santiago Valenzuela Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Bruno Durante yapmaktadır. Santiago Valenzuela, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chaco For Ever II futbol takımında oynamaktadır. Chaco For Ever II takımına 18 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Santiago Valenzuela'nin Chaco For Ever II ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Santiago Valenzuela Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Santiago Valenzuela isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Santiago Valenzuela Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Santiago Valenzuela futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Şubat 2021 yılında Chaco II

Santiago Valenzuela Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Santiago Valenzuela şuan Chaco For Ever II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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