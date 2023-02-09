Santiago Vera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Santiago Vera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Santiago Vera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Santiago Vera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Santiago Vera 12 Aralık 1998 tarihinde Isidro Casanova şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Santiago Ezequiel Vera şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Santiago Vera Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Santiago Vera, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Tigre futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Tigre takımına 19 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Santiago Vera'nin Club Atlético Tigre ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Santiago Vera Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Santiago Vera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Santiago Vera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Santiago Vera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında River Plate U20

1 Ocak 2019 yılında River Plate II

2 Ağu 2019 yılında Olimpia U19

1 Ocak 2020 yılında Olimpia

7 Ocak 2020 yılında CS San Lorenzo

31 Aralık 2020 yılında Olimpia

1 Şubat 2021 yılında Almirante Brown

31 Aralık 2021 yılında Olimpia

19 Ocak 2023 yılında Tigre

31 Aralık 2023 yılında Olimpia

Santiago Vera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Santiago Vera şuan Club Atlético Tigre takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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