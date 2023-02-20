Santiago Yepes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Santiago Yepes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Santiago Yepes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Santiago Yepes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Santiago Yepes 7 Mayıs 2001 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Santiago Yepes García şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Santiago Yepes Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Santiago Yepes, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bogotá FC futbol takımında oynamaktadır. Bogotá FC takımına - tarihinde katılmıştır. Santiago Yepes'nin Bogotá FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Santiago Yepes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Santiago Yepes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Santiago Yepes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Santiago Yepes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Santiago Yepes şuan Bogotá FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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