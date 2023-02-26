Santiago Zamora kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Santiago Zamora Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Santiago Zamora adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Santiago Zamora Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Santiago Zamora 10 Eylül 2001 tarihinde Quinindé şehrinde doğmuştur. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Santiago Gabriel Zamora Araujo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Santiago Zamora Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ELITE-SPORTS S.A. yapmaktadır. Santiago Zamora, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Universidad Católica futbol takımında oynamaktadır. CD Universidad Católica takımına 6 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Santiago Zamora'nin CD Universidad Católica ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Santiago Zamora Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Santiago Zamora isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Santiago Zamora Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Santiago Zamora futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Uni. Católica B

6 Ekim 2020 yılında Uni. Católica

Santiago Zamora Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Santiago Zamora şuan CD Universidad Católica takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

UDJ Quinindé (-3/2013), CD Municipal Cañar (4/2014-12/2014), Independiente del Valle (4/2013-3/2014, 1/2015-8/2015), Deportivo Azogues (8/2015-6/2016), Atlético Quinindé (6/2016-9/2017)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.