Santiago Zurbriggen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Santiago Zurbriggen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Santiago Zurbriggen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Santiago Zurbriggen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Santiago Zurbriggen 27 Ocak 1990 tarihinde San Jerónimo Norte şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Santiago Zurbriggen Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini INSUA GROUP yapmaktadır. Santiago Zurbriggen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AA Estudiantes (Río Cuarto) futbol takımında oynamaktadır. AA Estudiantes (Río Cuarto) takımına 6 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Santiago Zurbriggen'nin AA Estudiantes (Río Cuarto) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Santiago Zurbriggen Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Santiago Zurbriggen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Santiago Zurbriggen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Santiago Zurbriggen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında CA Unión

1 Temmuz 2016 yılında Lanús

23 Ocak 2018 yılında Defensa

9 Ağu 2018 yılında CA Unión

30 Haziran 2019 yılında Defensa

12 Temmuz 2019 yılında CA Alvarado

20 Ekim 2020 yılında Estudiantes BA

6 Ocak 2022 yılında Estudiantes RC

Santiago Zurbriggen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Santiago Zurbriggen şuan AA Estudiantes (Río Cuarto) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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