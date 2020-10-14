Şantiyede feci ölüm! Hafriyat kamyonunun altında kaldı
Sarıyer Baltalimanı Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi inşaatının şantiyesinde çalışan 57 yaşındaki Abdullah Güvenç, mesai bitiminde evine gittiği sırada geri manevra yapan bir hafriyat kamyonunu tarafından ezildi. Çalışanların ihbarı üzerine gelen 112 ekipleri adamın öldüğünü doğrularken o anlarda böyle görüntülendi.
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14 Ekim 2020 Çarşamba 13:25
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