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Şantiyedeki bekçiden haber alınamıyor

Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde yapımı devam eden hidroelektrik santrali inşaatında bekçilik yapan Mustafa Kaya'dan haber alınamıyor.

Şantiyedeki bekçiden haber alınamıyor

Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde yapımı devam eden hidroelektrik santrali inşaatında bekçilik yapan Mustafa Kaya'dan haber alınamıyor.

Edinilen bilgiye göre, Acıçay'ın taşması sonucunda şantiye bekçisi Mustafa Kaya kayboldu. Olay yerine gelen AFAD ekipleri tarafından yapılan incelemeler sonrasında bölgeye emniyetten dalgıçlar gönderildi. Bölgede arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İHA

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