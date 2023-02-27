Santos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Santos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Santos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Santos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Santos 18 Haziran 1989 tarihinde Alagoinhas şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Marclei César Chaves Santos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Santos Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Santos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Dukagjini futbol takımında oynamaktadır. KF Dukagjini takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Santos'nin KF Dukagjini ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Santos Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mc__9

Santos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Santos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Santos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Santos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2011 yılında Boa Esporte

1 Ocak 2012 yılında CS Sergipe-SE

1 Ocak 2013 yılında Mixto

1 Haziran 2013 yılında Operário-MT

1 Eylül 2013 yılında Anápolis

1 Ocak 2014 yılında River-PI

1 Haziran 2014 yılında Inhumas-GO

1 Ocak 2015 yılında Jacuipense-BA

20 Ağustos 2015 yılında Operário-MT

23 Ekim 2015 yılında AD Bahia-BA

1 Nisan 2017 yılında Mitra Kukar

4 Aralık 2017 yılında Chonburi FC

7 Temmuz 2018 yılında HCMC FC

30 Kasım 2018 yılında Chonburi FC

31 Ocak 2019 yılında Al-Salmiya SC

13 Ocak 2020 yılında AD Bahia-BA

26 Ağustos 2020 yılında KF Feronikeli

1 Ocak 2021 yılında KF Arbëria

9 Temmuz 2021 yılında KF Ulpiana

1 Temmuz 2022 yılında FC Prishtina

1 Ocak 2023 yılında KF Dukagjini

Santos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Santos şuan KF Dukagjini takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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