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Şantöz ne demek, TDK'ya göre Şantöz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Şantöz kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Şantöz ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Şantöz nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Şantöz kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Şantöz ne demek, TDK'ya göre Şantöz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Şantöz ne demek? Şantöz TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi şantöz kelimesi. Peki şantöz ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre şantöz nedir, şantöz kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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ŞANTÖZ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Şantöz kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Şantöz kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre şantöz kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kadın şarkıcı

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