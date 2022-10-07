Santrifüj-Seperatör Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Santrifüj-Seperatör Makinesi Operatörü görev tanımı nedir, Santrifüj-Seperatör Makinesi Operatörü ne iş yapar, Santrifüj-Seperatör Makinesi Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Santrifüj-Seperatör Makinesi Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Santrifüj-Seperatör Makinesi Operatörü Tanımı;

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Santrifüj-Seperatör Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Santrifüj-Seperatör Makinesi Operatörü Maaşları

Santrifüj-Seperatör Makinesi Operatörü maaşı ortalama aylık 6000 _TL’dir. En düşük Santrifüj-Seperatör Makinesi Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6500 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Santrifüj-Seperatör Makinesi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8131.18

Meslek Adı :

Santrifüj-Seperatör Makinesi Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Kimyasal Ve Fotoğrafik Ürünler Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Kimyasal Ürünler Tesis Ve Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Santrifüj gücüyle sıvılardan katı cisimleri veya çeşitli yoğunluktaki sıvıları bir birinden ayıran bir makineyi çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Santrifüj-Seperatör Makinesi Operatörü İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Makinenin deposunu doldurmak için valfları açıp veya pompaları çalıştırır yahut makineyi elle doldurmak, b) Makineyi çalıştırıp ve deposunun dönüş süratini cisimlerin en iyi bir tarzda ayrılabileceği limite göre ayar etmek,

c) Gereken hallerde depoyu boşaltmak,

d) Makinenin filtrelerini takıp temizleyebilir. Isıtma cihazlı veya sürekli besleme tertibatlı bir makineyi çalıştırabilir ve rutubet derecesini tespit etmek üzere numuneleri teste tabi tutabilir.

e) Ayrılan malzemenin cinsine göre ayırt edilebilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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