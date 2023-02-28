Sanzhar Shaakhmedov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sanzhar Shaakhmedov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sanzhar Shaakhmedov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sanzhar Shaakhmedov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sanzhar Shaakhmedov 23 Eylül 1990 tarihinde Tashkent şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Санджар Кудратуллаевич Шаахмедов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sanzhar Shaakhmedov Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini All Star Football Agency yapmaktadır. Sanzhar Shaakhmedov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sogdiana Jizzakh futbol takımında oynamaktadır. Sogdiana Jizzakh takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Sanzhar Shaakhmedov'nin Sogdiana Jizzakh ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Sanzhar Shaakhmedov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sanzhar Shaakhmedov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sanzhar Shaakhmedov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sanzhar Shaakhmedov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında AGMK Olmaliq

1 Ocak 2015 yılında Loko Tashkent

16 Ocak 2017 yılında Al-Sailiya SC

7 Ağustos 2017 yılında Loko Tashkent

4 Ocak 2019 yılında Terengganu FC

3 Şubat 2021 yılında AGMK Olmaliq

15 Ocak 2022 yılında Qizilqum

13 Ocak 2023 yılında Sogdiana

Sanzhar Shaakhmedov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sanzhar Shaakhmedov şuan Sogdiana Jizzakh takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Sanzhar Shaakhmedov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Özbekistan takımında 22 numaralı formasıyla 5 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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