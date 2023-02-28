Sanzhar Tursunov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sanzhar Tursunov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sanzhar Tursunov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sanzhar Tursunov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sanzhar Tursunov 29 Aralık 1986 tarihinde Tashkent şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Özbekistan,Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Турсунов Санжар Ахтамович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sanzhar Tursunov Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EURASIA yapmaktadır. Sanzhar Tursunov, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC OKMK Olmaliq futbol takımında oynamaktadır. FC OKMK Olmaliq takımına 4 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Sanzhar Tursunov'nin FC OKMK Olmaliq ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Sanzhar Tursunov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sanzhar Tursunov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Sanzhar Tursunov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sanzhar Tursunov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2006 yılında Irtysh-1946 Omsk

1 Ocak 2009 yılında Volga NN

1 Ocak 2012 yılında Alania

21 Şubat 2013 yılında Loko Tashkent

20 Temmuz 2013 yılında Gazovik Orenburg

3 Şubat 2014 yılında Vorskla Poltava

27 Ocak 2016 yılında Umm Salal SC

25 Ağustos 2016 yılında Vorskla Poltava

1 Ocak 2017 yılında Al-Kharitiyath

31 Temmuz 2018 yılında Daejeon Citizen

18 Temmuz 2019 yılında Bunyodkor

4 Ocak 2020 yılında AGMK Olmaliq

Sanzhar Tursunov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sanzhar Tursunov şuan FC OKMK Olmaliq takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sanzhar Tursunov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Pakhtakor Tashkent (2004), Krasnaya Zvezda Omsk (2005)

Özbekistan takımında 17 numaralı formasıyla 25 Aralık 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 50 maçta 5 gol atmıştır.

Özbekistan U23 takımında 22 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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