Şanzıman Tamircisi (Motorlu Taşıt) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Şanzıman Tamircisi (Motorlu Taşıt) maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Şanzıman Tamircisi (Motorlu Taşıt) pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Şanzıman Tamircisi (Motorlu Taşıt) nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Şanzıman Tamircisi (Motorlu Taşıt) olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Şanzıman Tamircisi (Motorlu Taşıt) Maaşı Ne Kadar? 2022 Şanzıman Tamircisi (Motorlu Taşıt) Maaşları

Şanzıman Tamircisi (Motorlu Taşıt) maaşı ortalama olarak aylık 9950_TL'dir. En düşük Şanzıman Tamircisi (Motorlu Taşıt) maaşı 8650_TL, En yüksek ise 11250_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Şanzıman Tamircisi (Motorlu Taşıt) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7231.19

Meslek Adı :

Şanzıman Tamircisi (Motorlu Taşıt)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Makine Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Motorlu Taşıt Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Motorlu araçlara ait aktarma organı olan şanzımanın bakım tamir ve montajını yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Şanzıman Tamircisi (Motorlu Taşıt), işletmesinin prensipleri doğrultusunda araç gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak işçi sağlığı,iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak :

a) Müşteri tarafından arıza şikayet konusu ve arıza hakkında araç sahibinden ön bilgi almak

b) Deneme sürüşü yapmak, şanzımanı ve diğer çalışan aksamların sesini dinlemek, vitese takmada zorlanma olup olmadığını kontrol etmek,

c) Şanzımanın araçtan indirilip indirilmeyeceğine karar vermek,

d) Şanzımanın indirilmesi gerektiğinde aracı çalışma kanalı yada lift üzerine almak,

e) Şanzımanı araca bağlayan bağlantı vidalarını sökmek ve temiz bir zemine indirmek.

f) Giriş mili(priz direk) ana mil, grup mili, dişli grupları, geri vites dişlisi(boş dişli), kayıcı mil, vites çatalı (her vites dişlisi için) ve benzeri parçalardan meydana gelen şanzımanı sökmek,

g) Dağıtılan bütün parçaları ve parça yataklarını gaz yağı ile yıkayarak temizlemek,

h) Her parçayı tek tek gözlemleyerek aşınma, çatlak veya kırılma olup olmadığını kontrol ve tespit ederek arızalı parçayı belirlemek ve arızalı parçayı değiştirmek,

i) Arızalı parçaların maliyetini belirlemek, yeni şanzıman fiyatıyla kıyaslama yaparak araç sahibine fiyat alternatifi sumak,

j) Müşterinin isteği doğrultusunda arızalı parça veya parçaları değiştirmek yada şanzımanı tamamen yenilemek,

k) Parçaların yenilenmesi durumunda şanzımanı monte etmek,

l) Yenilenmiş yada tamir ederek toplanmış şanzımanı araca monte etmek,

m) Her aracın teknik özelliğine göre şanzımana yağ dökmek,

n) Aracı çalıştırarak ses ve çalışma sistemini kontrol etmek,

o) Aracı sahibine teslim etmek,

p) Takılan parçalara ait garanti belgelerini tanzim etmek,

q) Garanti süresi içersinde zaman zaman periyodik kontrol yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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