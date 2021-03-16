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São Tomé ve Príncipe'nin Başkenti ve Para Birimi Nedir? São Tomé ve Príncipe'nin Bayrağı Nasıldır?

São Tomé ve Príncipe'nin Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, São Tomé ve Príncipe'nin resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden São Tomé ve Príncipe hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.

São Tomé ve Príncipe'nin Başkenti ve Para Birimi Nedir? São Tomé ve Príncipe'nin Bayrağı Nasıldır?

Afrika kıtasının batı kıyısında Gine Körfezi açıklarında yer alan bir ada ülkesidir. São Tomé ve Príncipe adaları ada ülkesini oluşturmaktadır.

São Tomé ve Príncipe'nin Başkenti?

“São Tomé” şehri São Tomé ve Príncipe'nin başkentidir.

São Tomé ve Príncipe'nin Para Birimi Nedir?

“São Tomé ve Príncipe Dobrası” São Tomé ve Príncipe'nin para birimidir.

São Tomé ve Príncipe'nin Başkenti ve Para Birimi Nedir? São Tomé ve Príncipe'nin Bayrağı Nasıldır?

São Tomé ve Príncipe'nin Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

São Tomé ve Príncipe'nin telefon alan kodu : + 239

São Tomé ve Príncipe'nin Türkçe Ülke Telaffuzu

São Tomé ve Príncipe

São Tomé ve Príncipe'nin Başkenti ve Para Birimi Nedir? São Tomé ve Príncipe'nin Bayrağı Nasıldır?

São Tomé ve Príncipe'nin Türkçe Başkent Telaffuzu

São Tomé

São Tomé ve Príncipe'nin İngilizce Ülke Telaffuzu

São Tomé and Príncipe

São Tomé ve Príncipe'nin İngilizce Başkent Telaffuzu

São Tomé

São Tomé ve Príncipe'nin Başkenti ve Para Birimi Nedir? São Tomé ve Príncipe'nin Bayrağı Nasıldır?

São Tomé ve Príncipe'nin Başkent Ülke İçi Telaffuzu

São Tomé

São Tomé ve Príncipe'nin Ülke Adının Ülke İçi Söylemi

São Tomé e Príncipe

São Tomé ve Príncipe'nin Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

Portekizce

São Tomé ve Príncipe'nin Bayrağı Nasıldır? 

São Tomé ve Príncipe'nin Başkenti ve Para Birimi Nedir? São Tomé ve Príncipe'nin Bayrağı Nasıldır?

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