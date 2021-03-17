São Tomé ve Príncipe'nin Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? São Tomé ve Príncipe'nin Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Afrika kıtasının batı kıyısında Gine Körfezi açıklarında yer alan bir ada ülkesidir. São Tomé ve Príncipe adaları ada ülkesini oluşturmaktadır.

São Tomé ve Príncipe'nin Nüfusu Kaç Kişidir?

São Tomé ve Príncipe 187356 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 190. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,000024 olduğu görülmektedir.

São Tomé ve Príncipe'nin Müslüman Nüfus sayısı - kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi - olarak rakamlara yansımıştır.

São Tomé ve Príncipe'nin Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda São Tomé ve Príncipe'nin yüz ölçümü 991 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

São Tomé ve Príncipe'nin Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 0 km² Karasal Alan : 964 km²

São Tomé ve Príncipe'nin Haritadaki Yeri / Konumu